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У Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду
фото з відкритих джерел

Разом із загарбником в авто начебто перебували його дружина та дочка

У тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль із російським окупантом на прізвище Снєшин. Рашиста було призначено «начальником чергової частини Державної інспекції безпеки дорожнього руху».

Разом із ним в авто начебто перебували його дружина та дочка. Про це повідомляють Telegram-канали.

«У Херсоні на СВУ підірвався автомобіль, в якому перебував т.в.о начальника чергової частини ДІБДР з дружиною та 8-річною донькою», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до попередньої інформації, радіокерований вибуховий пристрій потужністю близько 400 г у тротиловому еквіваленті, начинений рубаними цвяхами, було закладено під бетонні блоки на проїжджій частині в Паровозному провулку.

«Seat 33-річного майора поліції Снєшина підірвався близько восьмої ранку. Ніхто із пасажирів не постраждав. Внаслідок вибуху було пошкоджено лише лобове скло та решітка радіатора. Снєшин обіймає посаду з 12 липня цього року, він громадянин РФ. Порушено кримінальну справу за статтею «Зазіхання на життя співробітника правоохоронних органів», – пишуть пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів. Раніше на Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».

Теги: Херсон окупанти війна

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