У Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів

Росіяни підірвались на власних мінах

В окупованому Маріуполі українські партизани підірвали патруль російських загарбників. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Інцидент стався близько 2:00 в районі вул. Коцюбинского, 5. Рух спротиву повідомив росіянам, що за цією адресою нібито переховуються «азовці».

«Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского,5 підірвано патруль окупантів. Патруль «приманено» спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються «азовці». Підсумок – один окупант мінус нога і – в Донецький шпиталь. Один окупант «співає» з Кобзоном», – написав Андрющенко.

Радник мера відзначив, що росіяни підірвались на власних мінах у зоні, яку ігнорують сапери.

«Доігнорувались, а ми скористались. Спротив Маріуполя передає чергове вітання ворогам і вже не натякає, а стверджує – відплата вже тут. Слава Україні», – зазначив він.

Нагадаємо, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли

Раніше на Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».