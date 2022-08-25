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У Курській області невідомі підірвали частину залізниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Курській області невідомі підірвали частину залізниці
У Курській області регулярно відбуваються різні ситуації, які вказують на можливу роботу партизанів
фото: Телеграм-канал Baza

Через пошкодження рух поїздів не зупинили, проте швидкість потягам довелося скинути

У Курській області невідомі намагалися підірвати залізничну колію. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Інцидент стався на ділянці перегону «Клюква-Курськ». Вранці 24 серпня працівник залізниці помітив воронку під рейками і скол.

Слідчі і криміналісти, які прибули на місце інциденту, прийшли до висновку, що рейки спробували підірвати саморобним вибуховим пристроєм вагою близько 400 грам.

Відзначається, що через пошкодження рух поїздів не зупинили, проте швидкість потягам довелося скинути.

Раніше повідомлялося, що у Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Відомо, що випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС та за 100 кілометрів від кордону з Україною.До відома, рейки в Курській області намагаються підірвати не вперше. Також губернатор Курської області заявив про «диверсію» на аеродромі

Варто зазначити, що Курська область межує з Україною, проти якої РФ розв'язала загарбницьку війну. В області останні місяці регулярно відбуваються різні ситуації, які вказують на можливу роботу партизанів.

Теги: росія залізниця потяг

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