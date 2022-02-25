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    У Маріуполі йдуть запеклі бої за всіма напрямками – мер

    У Маріуполі йдуть запеклі бої за всіма напрямками – мер
    фото з відкритих джерел

    «Стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії - другої армії у світі», - наголосив мер.

    Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті продовжуються бойові дії в усіх напрямках, інформує «Інтерфакс-Україна».

    «Йдуть запеклі бої у всіх напрямках. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі. Сьогодні ми захищаємо не лише свою землю, а й землю всієї країни Україна, сьогодні ми захищаємо Європу. І ми повинні розуміти, що стоїмо перед лицем найбільшого угруповання російської армії другої армії у світі», наголосив мер.

    Під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

    На Житомирщині, в Ушомирі, що поблизу Коростеня, удень 25 лютого російські окупанти почали бомбардувати склади з боєприпасами.

    Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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    Теги: Маріуполь мер військові місто
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    У Маріуполі йдуть запеклі бої за всіма напрямками – мер