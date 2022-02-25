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    Події в Україні

    У Луцьку, Рівному та Чернівцях – величезні черги до військкоматів (фото)

    У Луцьку охочих приймають до війська цілодобово - У Луцьку, Рівному та Чернівцях – величезні черги до військкоматів (фото)

    У Луцьку охочих приймають до війська цілодобово

    фото: ЗСУ

    Українці масово записуються до армії

    В Україні оголошена загальна мобілізація, і громадяни 25 лютого продовжують прибувати під військкомати. Про це інформують Сухопутні війська ЗС України.

    «Військкомати на Волині працюють цілодобово. У Луцькому – черги! Чернівці - черги! Нумо до зброї! Захистимо Батьківщину! Разом ми сила!», – йдеться в повідомленні.

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    У Луцьку охочих приймають до війська цілодобово. фото: ЗСУ
    У Луцьку охочих приймають до війська цілодобово. фото: ЗСУ

    Також згідно з інформацією рівненських ЗМІ, у Рівному також зібралися черги охочих ставати на допомогу ЗСУ та теробороні.

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    Люди продовжують прибувати.

    Як відомо, учора мер Івано-Франківська завив, що кожні дві години відправляють хлопців до бойових частин захищати Україну

    Нагадаємо, уночі Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.


    Теги: ЗМІ ЗСУ українці мобілізація Чернівці
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    У Луцьку, Рівному та Чернівцях – величезні черги до військкоматів (фото)