У Луцьку, Рівному та Чернівцях – величезні черги до військкоматів (фото)

У Луцьку охочих приймають до війська цілодобово

Українці масово записуються до армії

В Україні оголошена загальна мобілізація, і громадяни 25 лютого продовжують прибувати під військкомати. Про це інформують Сухопутні війська ЗС України.

«Військкомати на Волині працюють цілодобово. У Луцькому – черги! Чернівці - черги! Нумо до зброї! Захистимо Батьківщину! Разом ми сила!», – йдеться в повідомленні.

Також згідно з інформацією рівненських ЗМІ, у Рівному також зібралися черги охочих ставати на допомогу ЗСУ та теробороні.

Люди продовжують прибувати.

Як відомо, учора мер Івано-Франківська завив, що кожні дві години відправляють хлопців до бойових частин захищати Україну

Нагадаємо, уночі Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.



