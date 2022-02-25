У Луцьку, Рівному та Чернівцях – величезні черги до військкоматів (фото)
У Луцьку охочих приймають до війська цілодобово
Українці масово записуються до армії
В Україні оголошена загальна мобілізація, і громадяни 25 лютого продовжують прибувати під військкомати. Про це інформують Сухопутні війська ЗС України.
«Військкомати на Волині працюють цілодобово. У Луцькому – черги! Чернівці - черги! Нумо до зброї! Захистимо Батьківщину! Разом ми сила!», – йдеться в повідомленні.
Також згідно з інформацією рівненських ЗМІ, у Рівному також зібралися черги охочих ставати на допомогу ЗСУ та теробороні.
Люди продовжують прибувати.
Як відомо, учора мер Івано-Франківська завив, що кожні дві години відправляють хлопців до бойових частин захищати Україну
Нагадаємо, уночі Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.