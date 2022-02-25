Ситуація в Харкові станом на полудень 25 лютого (відео)

У Харкові впала ракета, вона не розірвалася

Що зараз відбувається в місті

Під Харковом уночі 25 лютого окупанти атакували із Сумського напрямку, Дергачова, Вовчанська, Куп'янська.

«Військові не поступилися позицією ні на метр, ворог зазнає значних втрат», – зазначив керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов також заявив, що наші військові захопили полонених і зараз відбувається допит. Крім того, у місті усувають різноманітні аварійні ситуації з водопостачанням, подачею тепла та газу.

Він також наголосив, що у Харкові ворог не захопив жодної адміністративної будівлі та житлового будинку.

Звернення мера Харкова Ігоря Терехова:

Біля 12 дня за інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в район Кінного ринку була випущена ракета.

«Район Кінного ринку. Удар Ураганом або Смерчем по житловому району. Ракета не розірвалася», – написав він.

Депутат Київради Тарас Козак також пише про ракету.

«У Харкові щойно впала фашистська ракета, наповнена лише щирою любов‘ю до України. Коли агресори чи їхні прихильники кажуть, що рашисти стріляють лише по військових об‘єктах, нагадуйте їм про цю світлину», – йдеться в повідомленні.

Сухопутні війська ЗСУ показали фото зруйнованих російських «Градів» під Харковом.

Нагадаємо, у ДСНС розповіли про наслідки обстрілів російськими бойовиками.

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