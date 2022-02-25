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    Події в Україні

    На Житомирщині окупанти атакують військову частину (фото)

    На Житомирщині окупанти атакують військову частину (фото)
    фото: група Я❤️Коростень

    Вороги бомбардують склади з боєприпасами

    На Житомирщині, в Ушомирі, що поблизу Коростеня, удень 25 лютого російські окупанти почали бомбардувати склади з боєприпасами. Фото та відео публікують у мережі Facebook жителі Ушомира.

    В Ушомирі, поблизу Коростеня, розташована військова частина і арсенал.

    Також новину підтвердили у місцевій РДА.

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    «Шановні жителі Коростенського району! Обстрілюють військову частину в Ушомирі. Також вибухи біля міста. Будьте обережні. Терміново всі до бомбосховищ!», – наголосили в Коростенській РДА.

    Люди поховалися у бомбосховища.

    Теги: окупанти бомбосховища Житомирщина Facebook
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    На Житомирщині окупанти атакують військову частину (фото)