На Житомирщині окупанти атакують військову частину (фото)
Вороги бомбардують склади з боєприпасами
На Житомирщині, в Ушомирі, що поблизу Коростеня, удень 25 лютого російські окупанти почали бомбардувати склади з боєприпасами. Фото та відео публікують у мережі Facebook жителі Ушомира.
В Ушомирі, поблизу Коростеня, розташована військова частина і арсенал.
Також новину підтвердили у місцевій РДА.
«Шановні жителі Коростенського району! Обстрілюють військову частину в Ушомирі. Також вибухи біля міста. Будьте обережні. Терміново всі до бомбосховищ!», – наголосили в Коростенській РДА.
Люди поховалися у бомбосховища.