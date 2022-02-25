Вже 18 тис. киян отримали автомати, – Міноборони

Тепер до тероборони можуть вступити і патріоти старші 60 років

Охочих вступити до Сил територіальної оборони дедалі більше

Повномасштабна атака Росії продовжується вже 30 годин. Українські захисники вистояли першу, найскладнішу добу. Загарбники зазнають втрат. Сьогодні до військових приєднаються сили територіальної оборони. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Тільки у Києві за вчорашній та сьогоднішній день автомати та боєкомплект роздали вже 18 тис. добровольцям. Охочих вступити до Сил територіальної оборони дедалі більше. Зброя продовжує надходити.

Ухвалено рішення зняти вікові обмеження. Тепер до тероборони можуть вступити і патріоти старші 60 років, морально та фізично готові боротися та перемагати.

Зазначимо, що для вступу до тероборони зараз достатньо паспорта та ідентифікаційного коду. Ознайомитись з актуальною інформацією про штаби можна на сайті.

Нагадаємо, у Луцьку, Рівному та Чернівцях – величезні черги до військкоматів.

Як відомо, учора мер Івано-Франківська завив, що кожні дві години відправляють хлопців до бойових частин захищати Україну

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