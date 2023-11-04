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У мережі з’явилися фото екстравагантних картин з офісу екснардепа Микитася

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У мережі з’явилися фото екстравагантних картин з офісу екснардепа Микитася
Одна з картин в офісі Максима Микитася
фото: Денис Казанський

Скандальні забудовники Микитась і Столар на картинах постають у вигляді святих

Екскерівник корпорації «Укрбуд» і колишній нардеп Максим Микитась, який є фігурантом чотирьох корупційних справ, тримає у своєму офісі незвичайні картини. Фото цих «витворів мистецтва» опублікував журналіст Денис Казанський.

На картинах можна, зокрема, побачити самого Микитася, мера Києва Віталія Кличка, скандального забудовника та проросійського політика Вадима Столара, фігуранта антикорупційних розслідувань Сергія Березенка та інших.

Нагадаємо, що екснардеп і забудовник Максим Микитась отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

Як відомо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Читайте також: Фірми з орбіти Микитася провалили будівництво складів боєприпасів – журналістське розслідування
Теги: Максим Микитась Укрбуд картина

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