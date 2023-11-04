У мережі з’явилися фото екстравагантних картин з офісу екснардепа Микитася

Скандальні забудовники Микитась і Столар на картинах постають у вигляді святих

Екскерівник корпорації «Укрбуд» і колишній нардеп Максим Микитась, який є фігурантом чотирьох корупційних справ, тримає у своєму офісі незвичайні картини. Фото цих «витворів мистецтва» опублікував журналіст Денис Казанський.

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На картинах можна, зокрема, побачити самого Микитася, мера Києва Віталія Кличка, скандального забудовника та проросійського політика Вадима Столара, фігуранта антикорупційних розслідувань Сергія Березенка та інших.

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Нагадаємо, що екснардеп і забудовник Максим Микитась отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

Як відомо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.