У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»

У межах першої повної едиції «Молодості» за часів повномасштабного вторгнення було показано 129 фільмів

Гран-прі «Скіфський олень» і премію 5000 доларів отримала історія про малолітню жертву розбещення

У Києві закінчився 52-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Цьогоріч він уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проходив у довоєнному форматі: міжнародний, національний і документальний конкурси, дитячий Molodist Teen Screen і насичена позаконкурсна програма. Основним фестивальним майданчиком був кінотеатр «Жовтень». Церемонія закриття проходила в культурному центрі «Кластер "Краків"».

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Гран-прі «Скіфський олень» і премію 5000 доларів отримала історія про малолітню жертву розбещення «Дальва» (режисерка – Емануель Ніко, Франція-Більгія). Цей фільм, що став одним із найяскравіших європейських режисерських дебютів останнього року, вже має приз ФІПРЕССІ «Тижня критики» Каннського фестивалю.

У Міжнародному конкурсі повнометражних фільмів перемогла франко-бельгійська гей-драма про кохання двох ув’язнених підлітків «Втрачений рай» (Зено Ґратон). Спеціальні відзнаки – в невротичного сімейного кіно «Скарб» (Луна Кармун, Велика Британія) і «20000 видів бджіл» (Естібаліc Урресола Солахурен, Іспанія) – мелодрамі про гендерно некомфортного хлопця.

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У документальному конкурсі першість здобула картина про наших паралімпійців «Перетинаючи кордони», знята у Швейцарії уродженкою українського Закарпаття Лесею Кордонець.

«Цей фільм був зроблений до повномасштабного вторгнення, і я вже думала, що, можливо, в Україні його не покажуть. У той час, як він подорожував різними країнами, для мене це було особистим незакритим ґештальтом, що в Україні фільм ще не був показаний. Тому для мене національна прем’єра стала хвилюючим моментом», – розповіла режисерка зі сцени.

Спеціальні згадки – «Anhell69» (Тео Монтойя, Колумбія) та «Затемнення» (Наташа Урбан, Сербія).

Переможець професійного короткометражного конкурсу – «Нечувані речі» (Рамазан Кірич, Туреччина) – зворушлива історія про телебачення у віддаленому курдському селі. Спеціальна відзнака – «Сука» (Карла Мело Ґампер, Колумбія) та «Принесені в жертву» (Ауреліє Олівейра Перне, Потугалія).

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Одразу два призи отримала «Tutti» – півгодинна документальна історія Алли Савицької про знаменитий київський хор «Щедрик»: першість у Студентському конкурсі та Приз глядацьких симпатій.

А професійне журі Національного конкурсу визнало найкращою експериментальну стрічку Наталії Ільчук «Анкета», побудовану з архівних матеріалів. Спеціальні згадки — «Войси з Бахмута» (Ігор Бабаєв) і «Там, де він ступав» (Єгор Гармаш).

Дитяче журі також обрало своїх переможців. Найкращим фільмом секції Teen Screen став фільм «Малече» Зари Двінґер (Польша, Нідерланди, 2023, 118’).

Дипломи отримали фільми «Боєць», режисер Кам’єл Шоунаар (Нідерланди, 2022, 90’) та «Блиск моря», режисер Дом’єн Хейхе (Бельгія, Нідерланди, 2023, 98’).

Почесним призом за внесок в український кінематограф вшановано кінознавчиню Оксану Мусієнко. Зал зустрів лавреатку 5-хвилинними оваціями.

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Найкращим фільмом національного повнометражного конкурсу, який відбувся на початку жовтня в межах HAMBURG FILMFEST, було обрано стрічку Крістіни Тинькевич «Як там Катя?». Переможниця отримала «Скіфського оленя», а також грошовий приз 2,500 доларів від Міжнародного інституту глибинної психології.

Спеціальні відзнаки отримали стрічки «Я і Фелікс» Ірини Цілик та «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча.

У межах першої повної едиції «Молодості» за часів повномасштабного вторгнення було показано 129 фільмів, з них 61 короткометражна картина, з 45 країн світу.

Вечір завершився показом нової картини польського режисера Яна Кідава-Блонського «Секрет Розочки».

Нагадаємо, у Києві 21 жовтня відбулося урочисте відкриття 52-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість», однак багатьох митців обурив захід. Причиною стала відсутність вшанування українських кіноматографістів, які нині захищають Україну на фронті.