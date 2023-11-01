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Чи бояться німці третьої світової війни: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи бояться німці третьої світової війни: результати опитування
Більшість респондентів-жінок боїться третьої світової війни, а більшість респондентів-чоловіків заявляє, що ні
фото із відкритих джерел

Більшість громадян Німеччини бояться нової війни

Серед мешканців Німеччини зростають побоювання щодо подальшого розростання міжнародних конфліктів та криз. Понад половина німців (55%) нині побоюється третьої світової війни. Лише 32% опитаних дотримуються протилежної думки.

У 11% респондентів немає чіткої думки з цього приводу, а 2% зовсім не хочуть говорити на цю тему. Такими є результати репрезентативного опитування, проведеного ерфуртським інститутом вивчення громадської думки INSA Consulere та опублікованого у газеті Tagespost.

Впадає в око явна гендерна відмінність щодо твердження «Я боюся третьої світової війни», прокоментувати яке мали учасники опитування, зазначає видання. Абсолютна більшість респондентів-жінок боїться третьої світової війни (67%), а відносна більшість респондентів-чоловіків (45%) заявляє, що нині не мають страху перед нею. Частка тих, хто боїться третьої світової, приблизно однакова у всіх вікових групах – від 54 до 56%.

Автори дослідження з'ясували також, яким є рівень страху перед третьою світовою війною серед представників різних конфесійних груп. Виявилося, що абсолютна більшість як католиків (58%), так і протестантів (61%) побоюються глобального збройного конфлікту. Не бояться його 32% та 28% відсотків представників цих конфесій відповідно.

Дещо інша картина складається серед респондентів, які не належать до жодної з конфесій: 48% з них відповіли на це твердження позитивно, 41%  – негативно.

Питання було поставлено і респондентам із різними політичними поглядами. Одностайності не виявилося лише серед виборців правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН, лідером цього політоб'єднання є канцлер ФРН Олаф Шольц ): 47% з них побоюються третьої світової війни, 42% - ні.

Прихильники всіх інших політичних партій країни, яка у XX столітті розв'язала дві світові війни, в абсолютній більшості відчувають страх перед подібною перспективою. Серед виборців Вільної демократичної партії Німеччини (СвДП) їх 59%, прихильників партії «зелених»  – 56%. Серед тих, хто голосує за колишній правлячий політичний блок ХДС/ХСС, таких 55%.

Більшість виборців правої партії «Альтернатива для Німеччини», що набирає політичну вагу (АдГ), також побоюються третьої світової  – 54%. У дослідженні, що проводилося з 27 по 30 жовтня, брали участь 2010 респондентів старше 18 років.

До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни. Про це він сказав у коментарі білоруському агентству «Белта». Самопроголошений президент Білорусі вважає, що втручання Ірану та США може посилити конфлікт. На думку білоруського диктатора, саме «Вашингтон та Ізраїль намагаються спровокувати Іран, а не навпаки», а на території Близького Сходу зараз «відбувається серйозна плутанина».

Читайте також: Новий світовий порядок та Третя світова війна

Теги: соцопитування Німеччина війна партії Олаф Шольц картина

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