Микиитасю оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів

Максиму Микитасю оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання

У поліції зазначили, що публічно оприлюднена тільки частину доказів, зібраних правоохоронцями в рамках досудового розслідування

В Національній поліції заявили, що оголошення підозри екс–главі «Укрбуду» Максиму Микитасю не пов'язано з справами Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання. Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу.

«Кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яку розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що публічно оприлюднена тільки частину доказів, зібраних правоохоронцями в рамках досудового розслідування.

«Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням з процесуальним керівником підозри Максиму Микитась в скоєнні тяжких злочинів – викрадення людини та вимагання», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці вдома у Микитася слідчі Нацполіції провели обшуки. Напередодні стало відомо, що Нацполіція висунула проти Максима Микитася нову підозру, не пов'язану з корупцією. Це сталося після того, як він попросив генпрокурорку Ірину Венедіктову повернути з СБУ в НАБУ його справу, за якою проходить і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Зазначимо, що 23 грудня суд залишив Микитася під домашнім арештом.

Максим Микитась – один з найвідоміших в Україні девелоперів – ексспіввласник компанії «Укрбуд девелопмент» і колишній депутат Верховної Ради 8 скликання.

Обраний влітку 2016 року на проміжних виборах за округом №206 (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи «Воля народу» з 2017 року, до того був позафракційним. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У 2010-2016 роках – президент державної будівельної корпорації «Укрбуд».

З 2014 до 2015 року був депутатом Київської міської ради, був обраний за списком партії «УДАР» як безпартійний. Був заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник «Укрбуд», що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Згодом підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексвласника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відомо, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. Наразі відомо, що Антикорупційна прокуратура проситиме для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.