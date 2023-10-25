Микитась отримав нову підозру від НАБУ у розкраданні 307 млн гривень Міноборони

Екснардеп привласнив сотні мільйонів гривень при будівництві складів для ЗСУ у 2018 році

Екснардеп і забудовник Максим Микитась отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

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Зазначається, що підозру оголосили не тільки ексдепутату, а і колишньому першому заступнику Начальника Генерального штаба ЗСУ Ігорю Колеснику та ще чотирьом особам.

Слідство встановило, що у 2018 році Міноборони уклало з підконтрольними Микитасю компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ на загальну суму близько 3 млрд грн, частиною яких нардеп планував заволодіти.

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«Зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт. З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів», – інформує НАБУ.

У матеріалах справи вказано, що протягом листопада-грудня 2018 року Міноборони перерахувало на рахунки підконтрольного депутату товариства понад 307 млн грн. Однак будівництво об’єкта так фактично і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших компаній.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.