У мережу виклали інформацію, як Труба блокував розслідування стосовно голови фракції «Слуги народу» Арахамії



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Керівник Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький зупинив внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) справи, де фігурує Арахамія

Дія відбувається 6 вересня 2019 року

Серед нової порції стенограм і записів розмов за участю колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, оприлюдненої Telegram-каналом «Трубу прорвало» у суботу, 25 січня 2020 року, є його усне розпорядження не чіпати одного з лідерів президентської партії «Слуга народу», народного депутата Давида Арахамію, який нині очолює парламентську фракцію даної політсили.

Цей файл присвячено тому, як керівник Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький зупиняє внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) справи, де фігурує Арахамія. Такий наказ йому віддає Труба. Дія відбувається 6 вересня 2019 року.

«Труба: там є яка ситуація. Є Міністерство інфраструктури. Є там – Укртрансінспекція, якась там хе*ня.

Корецький: вантажний рух перевіряє. Перевезення.

Труба: напевне не тільки. Думаю, там ширші повноваження. Да, там прийшли з інформацією до того начальника щодо системи тих поборів, які там існують. Я йому (слідчому – ред.) дав довідки: якась загальна по системі, по кримінальних провадженнях щодо дій тих працівників. Вони хочуть, щоб ми ті всі провадження об’єднали. Але об’єднувати це ніхто не буде. На хера нам той дріб’язок. Вони хочуть, щоб ми внеслися. Але без особливої затрати людських ресурсів. Ну, бл*дь, бо у нас їх немає.

Корецький: одсилати їх не будем.

Труба: Ну дивися, як на мене – відмивання… Я вважаю, що треба внестися.

Корецький: Я ж кажу, ми внесемся. І подумаєм, як правильно.

Труба: Дивися, тут є Арахамія. Ти читав?

Корецький: Я читав. Ми внесемся. Куда ми дінемся.

Труба: Давай все таки почекаєм.

Корецький: Добре. Арахамія – я почув. Ми чекаєм, поки Ви скажете».

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив журналістам після того, як відвідав слідчих ДБР, що провадження, які відкриті Державним бюро розслідувань, зокрема, за Мінські угоди, прохід українських кораблів через Керченську протоку чи націоналізацію ПриватБанку – це політичні переслідування, інспіровані представниками п’ятої колони. А основним замовником цих «шоу-вистав» є Російська Федерація.

Як повідомлялося, голос на скандальних плівках дійсно належить Трубі. Журналісти отримали докази від експертів.

Нагадаємо, сьогодні також було оприлюднено як голова СБУ Іван Баканов називає керівника Офісу президента Андрія Богдана «смотрящім» за судами.