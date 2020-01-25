В мережі з’явився запис розмови, в якій голова СБУ називає Богдана «смотрящім» за судами



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Один з оприлюднених файлів є уривком бесіди Труби та давнього приятеля президента Зеленського

У суботу, 25 січня 2020 року, на популярному Telegram-каналі «Трубу прорвало», присвяченому діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) за головування там Романа Труби, оприлюднено нові фрагменти розмов за участю перших осіб держави та керівництва Бюро «Трубу прорвало». В мережі з’явився запис розмови, в якій голова СБУ Баканов називає Богдана «смотрящім» за судами.

Йдеться як про стенограми, так і про аудіофайли.

Один з оприлюднених файлів є уривком бесіди Труби та давнього приятеля президента Зеленського, чинного голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Обідаючи з Трубою в кабінеті директора ДБР, очільник СБ України каже, що вважає керівника Офісу президента тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі:

«Труба: В Адміністрації за судову систему відповідає колишній працівник з НАЗК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я маю на увазі, що є змога у цьому напрямку теж дивитися, працювати.

Баканов: Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі – а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде – вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з’явилася корупційна зв’язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п’ятий долучився – це голова Адміністрації. Як смотрящий від… (каже Баканов, показуючи пальцем вгору).

Труба: Добре».

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив журналістам після того, як відвідав слідчих ДБР, що провадження, які відкриті Державним бюро розслідувань, зокрема, за Мінські угоди, прохід українських кораблів через Керченську протоку чи націоналізацію ПриватБанку – це політичні переслідування, інспіровані представниками п’ятої колони. А основним замовником цих «шоу-вистав» є Російська Федерація.

Як повідомлялося, голос на скандальних плівках дійсно належить Трубі. Журналісти отримали докази від експертів.