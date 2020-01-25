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    Політика

    У «ЄС» вимагають розслідування протиправних дій ДБР, – Фріз

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    Ми зафіксували в поліції заяву, що були порушені наші права як народних депутатів, після цього ми будемо вимагати викликати до парламенту пані Венедіктову - Фріз - У «ЄС» вимагають розслідування протиправних дій ДБР, – Фріз
    Ми зафіксували в поліції заяву, що були порушені наші права як народних депутатів, після цього ми будемо вимагати викликати до парламенту пані Венедіктову - Фріз

    Очільниця правоохоронного органу має надати у парламенті роз’яснення щодо протиправних дій своїх підлеглих

    Представники Державного бюро розслідувань не зустрілися з родинами Небесної Сотні, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков не знайшов можливість поговорити з ними по телефону. Такі дії влади є неприпустимими, як і блокування доступу народних депутатів від «Європейської Солідарності» разом з родинами Героїв Небесної Сотні до будівлі Державного бюро розслідувань.

    Про це заявила народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз в ефірі «5 каналу».

    «Нам не вдалося зустрітися з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, більше того, нам навіть не вдалося зв’язатися з ним у відкритому зв’язку, щоб він мав можливість поспілкуватися з постраждалими під час Революції Гідності, родинами Героїв Небесної Сотні, щоб в такий спосіб хоч якось зняти питання щодо дій влади», – сказала вона. 

    «Мене дуже принижує той факт, що законодавча гілка влади, безпосередньо керівництво парламенту пішло на поводу зухвалої поведінки виконавчої гілки влади. Те, що сьогодні відбувалося в ДБР – це пряме порушення не лише закону України «Про статус народного депутата», зокрема, статті 17, це пряме порушення Конституції і рішення Конституційного суду про те, що народний депутат має право зайти до будь-якої державної установи, до будь-якої будівлі державної установи без обмежень, незважаючи на будь-який режим секретності», – додала парламентар.

    Фріз наголосила, що «Європейська Солідарність» вимагає прозорого розслідування дій представників ДБР і очільниця правоохоронного органу Ірина Венедіктова має надати у парламенті роз’яснення щодо протиправних дій своїх підлеглих.

    «Ми зафіксували в поліції заяву, що були порушені наші права як народних депутатів, після цього ми будемо вимагати викликати до парламенту пані Венедіктову, яка має пояснити зухвалу поведінку своїх підлеглих, а також свою, адже вона так і не спромоглася вийти і поспілкуватися з народними депутатами, а також прийняти заяву від родин Небесної Сотні щодо неможливості призначення першим заступником керівника Державного бюро розслідувань колишнього адвоката Януковича», – зазначила народний депутат.

    Як повідомлялося, у Порошенка закликають Раду створити слідчу комісію для розслідування вбивства Шеремета.

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    Європейська солідарність СБУ депутат розслідування Ірина Венедіктова
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