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    Політика

    У Миколаєві спостерігачам КВУ пошкодили автомобіль

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    Невідомі особи пошкодили автомобіль мобільної групи: спустили шини та погнули диски - У Миколаєві спостерігачам КВУ пошкодили автомобіль
    Невідомі особи пошкодили автомобіль мобільної групи: спустили шини та погнули диски

    Представники КВУ пов'язують інцидент із своєю діяльністю щодо спостереження за виборами

    У Миколаєві спостерігачам мобільної групи КВУ пошкодили автомобіль.

    Про це повідомляють спостерігачі Комітету виборців у Миколаївській області у Facebook.

    «У Миколаєві спостерігачам мобільної групи КВУ пошкодили автомобіль. Інцидент стався біля виборчих дільниць № 840742, 840743. Поки представники КВУ перебували на виборчій дільниці, невідомі особи пошкодили автомобіль мобільної групи: спустили шини та погнули диски. Мобільна група здійснює ремонт автомобіля», - йдеться у повідомленні.

    Представники КВУ пов'язують інцидент із своєю діяльністю щодо спостереження за виборами.

    Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад.

    На дільниці прийшли 24% виборців.

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронців.
    Теги: вибори Миколаїв ремонт автомобіль
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