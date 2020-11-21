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    Політика

    Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучили 10 тисяч поліцейських

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    Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучили 10 тисяч поліцейських - Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучили 10 тисяч поліцейських
    Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучили 10 тисяч поліцейських

    Другий тур виборів відбудеться в неділю, 22 листопада

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронців. Другий тур виборів відбудеться в неділю, 22 листопада.

    Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає прес–служба відомства.

    «Для забезпечення громадської безпеки і порядку на території ділянок та охорони виборчої документації будуть залучені майже 10 тисяч правоохоронців», – зазначив Фацевич.

    Для голосування у другому турі виборів сформовано 1815 виборчих комісій. Їх охорона здійснюватиметься силами поліції.

    «Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Ми будемо пильно стежити за дотриманням законності в день голосування та у період встановлення результатів виборів», – зазначив Фацевич.

    Він також підкреслив важливість дотримання карантинних заходів на ділянках як співробітниками поліції, так і громадянами.

    «Поліцейські будуть стежити за тим, щоб всі громадяни носили правильно одягнені засоби захисту. Спочатку будуть проводити профілактичну бесіду, а в разі ігнорування зауваження – складати адміністративні протоколи щодо правопорушників», – підкреслив Фацевич.

    Результати голосування 22 листопада мають оприлюднити до 27 листопада включно.

    У ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні:

    • маска + особиста ручка,
    • дистанція,
    • окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання.

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

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    Теги: ЦВК вибори партії час охорона
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