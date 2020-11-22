На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, - екзит-пол
Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 46,03% голосів
У другому турі виборів мера Рівного 22 листопада перемагає Віктор Шакирзян («Рівне разом»).
Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс».
Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного з показником 50,94%.
Його опонент Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 46,03% голосів.
Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць.
Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста.
Фінальні результати станом на 19:30.
Опитано 1914 виборців.
Рівень досяжності дослідження (Response Rate) – 69.32%.
Відмов від інтерв'ю – 847.
Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.