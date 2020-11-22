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    Політика

    На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, - екзит-пол

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    За результатами опитування, за Шакирзяна віддали голоси 50,94% виборців - На виборах мера у Рівному перемагає Шакирзян, - екзит-пол
    За результатами опитування, за Шакирзяна віддали голоси 50,94% виборців

    Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 46,03% голосів

    У другому турі виборів мера Рівного 22 листопада перемагає Віктор Шакирзян («Рівне разом»).

    Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс».

    Шакирзян здобуває перемогу на виборах мера Рівного з показником 50,94%.

    Його опонент Олександр Третяк («Європейська Солідарність») отримав 46,03% голосів.

    Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м. Рівне 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць.

    Дослідженням було охоплено 30 виборчих дільниць по усій території міста.

    Фінальні результати станом на 19:30.

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    Опитано 1914 виборців.

    Рівень досяжності дослідження (Response Rate) – 69.32%.

    Відмов від інтерв'ю – 847.

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

     Читайте також: 
    Теги: Європейська солідарність вибори політика Рівне
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