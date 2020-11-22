Екзит-пол у Львові віддає перемогу Андрію Садовому

На виборах міського голови Львова за результатами опитувань на виході з виборчих дільниць перемагає Андрій Садовий

Відомі перші дані опитувань на виході з виборчих дільниць

Оприлюднено результати екзит-полу другого туру виборів міського голови міста Львова, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

За даними соціологів, перемогу здобув чинний міський голова Андрій Садовий.

Як повідомляється, у Львові понад 130 інтерв’юерів та контролерів працювали на 60 дільницях. Очікувана гранична похибка - 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.

Як повідомляв «Главком», поліцейські у Львові відкрили кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області. За даними відділу, в поліцію надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній з дільниць у Личаківському районі Львова.



