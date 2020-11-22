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    Екзит-пол у Львові віддає перемогу Андрію Садовому

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    На виборах міського голови Львова за результатами опитувань на виході з виборчих дільниць перемагає Андрій Садовий - Екзит-пол у Львові віддає перемогу Андрію Садовому
    На виборах міського голови Львова за результатами опитувань на виході з виборчих дільниць перемагає Андрій Садовий
    Фото: студія Савіка Шустера

    Відомі перші дані опитувань на виході з виборчих дільниць

    Оприлюднено результати екзит-полу другого туру виборів міського голови міста Львова, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

    За даними соціологів, перемогу здобув чинний міський голова Андрій Садовий. 

    Як повідомляється, у Львові понад 130 інтерв’юерів та контролерів працювали на 60 дільницях. Очікувана гранична похибка - 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.

    Як повідомляв «Главком», поліцейські у Львові відкрили кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області. За даними відділу, в поліцію надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній з дільниць у Личаківському районі Львова.


    Теги: вибори
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