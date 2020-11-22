На виборах мера Черкас перемагає Бондаренко, – екзит-пол

Суперник Бондаренка Віктор Євпак («Голос») набирає 45,7% голосів

На виборах міського голови Черкас перемагає чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набирає 54,25%.

Про це свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Його суперник Віктор Євпак («Голос») набирає 45,7% голосів.

Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Черкасах.

У день виборів було опитано 4083 мешканці Черкас. Понад 95 інтерв’юерів та контролерів працювали на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Бондаренко тричі був депутатом міської ради Черкас, з березня 2010 очолював Черкаську обласну організацію «Батьківщини«, але в мери зараз балотувався від «За майбутнє».

Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

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