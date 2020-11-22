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    Політика

    На виборах мера Черкас перемагає Бондаренко, – екзит-пол

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    На виборах мера Черкас перемагає чинний міський голова Анатолій Бондаренко - На виборах мера Черкас перемагає Бондаренко, – екзит-пол
    На виборах мера Черкас перемагає чинний міський голова Анатолій Бондаренко

    Суперник Бондаренка Віктор Євпак («Голос») набирає 45,7% голосів

    На виборах міського голови Черкас перемагає чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набирає 54,25%.

    Про це свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

    Його суперник Віктор Євпак («Голос») набирає 45,7% голосів. 

    Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Черкасах.

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    У день виборів було опитано 4083 мешканці Черкас. Понад 95 інтерв’юерів та контролерів працювали на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

    Бондаренко тричі був депутатом міської ради Черкас, з березня 2010 очолював Черкаську обласну організацію «Батьківщини«, але в мери зараз балотувався від «За майбутнє».

    Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня. 

     Читайте також: 
    Теги: вибори Черкаси мер За майбутнє
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