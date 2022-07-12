У Москві через мавпячу віспу скасували відкриття «посольства ДНР»

На невизначений термін – то поки ЗСУ звільнять Донбас

Росіяни передумали відкривати таку «важливу установу»

На 12 липня у Москві було анонсовано відкриття так званого «посольства ДНР». Очолити подію начебто мав глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Однак як повідомили російські Telegram-канали, захід відклали на невизначений термін. Буцімто це сталося через те, що у Росії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав правосуб'єктність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками. Після цього Росія 24 лютого 2022 року розпочала відкриту збройну агресію проти України.

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