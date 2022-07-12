  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. У Москві через мавпячу віспу скасували відкриття «посольства ДНР»
рус
    Політика

    У Москві через мавпячу віспу скасували відкриття «посольства ДНР»

    На невизначений термін &ndash; то поки ЗСУ звільнять Донбас &nbsp; - У Москві через мавпячу віспу скасували відкриття «посольства ДНР»

    На невизначений термін – то поки ЗСУ звільнять Донбас

     

    фото російських ЗМІ

    Росіяни передумали відкривати таку «важливу установу»

    На 12 липня у Москві було анонсовано відкриття так званого «посольства ДНР». Очолити подію начебто мав глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

    Однак як повідомили російські Telegram-канали, захід відклали на невизначений термін. Буцімто це сталося через те, що у Росії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою.

    Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав правосуб'єктність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками. Після цього Росія 24 лютого 2022 року розпочала відкриту збройну агресію проти України.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Москві через мавпячу віспу скасували відкриття «посольства ДНР»