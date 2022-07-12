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рус
    Події в Україні

    Окупанти вдарили по одному з районів Харкова

    Окупанти вдарили по одному з районів Харкова
    фото ілюстративне

    Під обстріл потрапив Індустріальний район

    Російські загарбники сьогодні знову атакували Харків. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

    «Росіяни нанесли удари по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 11 липня близько 10 години рашисти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах Харкова.

    Також протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули дві людини.

    До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили по одному з районів Харкова