У Росії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою

Хворого ізолювали

У росіянина, який повернувся з Європи, виявили інфікування мавп’ячою віспою. Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на Росспоживнагляд.

Відомо, що хлопець повернувся з поїздки країнами Європи і звернувся до медичного закладу з характерним висипом. Коло контактів хворого під час перебування у Росії було обмежено. У квартирі він мешкав один. Усі контактні особи перебувають під медичним наглядом.

Зазначається, що хвороба протікає у легкій формі. Хлопець ізольований у медичній організації інфекційного профілю.

Як повідомлялось, 10 червня стало відомо, що у Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла. Випадки зараження вірусом віспи мавп зафіксовані низці європейських країн – у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.