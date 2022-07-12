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    Соціум

    У Росії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою

    Усі контактні особи перебувають під медичним наглядом - У Росії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою
    Усі контактні особи перебувають під медичним наглядом
    фото ілюстративне

    Хворого ізолювали

    У росіянина, який повернувся з Європи, виявили інфікування мавп’ячою віспою. Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на Росспоживнагляд.

    Відомо, що хлопець повернувся з поїздки країнами Європи і звернувся до медичного закладу з характерним висипом. Коло контактів хворого під час перебування у Росії було обмежено. У квартирі він мешкав один. Усі контактні особи перебувають під медичним наглядом.

    Зазначається, що хвороба протікає у легкій формі. Хлопець ізольований у медичній організації інфекційного профілю.

    Як повідомлялось, 10 червня стало відомо, що у Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

    Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла. Випадки зараження вірусом віспи мавп зафіксовані низці європейських країн – у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

    Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    Також перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

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    Теги: росія Росспоживнагляд
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    У Росії підтверджено перший випадок зараження мавпячою віспою