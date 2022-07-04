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    Думки вголос

    Луганщина окупована. Варіанти розвитку подій

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Війна триває. Наше завдання накопичувати сили та стримувати ворога - Луганщина окупована. Варіанти розвитку подій
    Війна триває. Наше завдання накопичувати сили та стримувати ворога
    фото: ЗСУ

    Путін може спробувати провести референдум про приєднання окупованих територій

    Мовою оригіналу

    Итак. Россия полностью (но временно) оккупировала Луганскую область.

    Что это меняет?

    С военной точки зрения пусть рассказывают военные аналитики, я могу только сказать, что изгибы линии фронта, светящие карманами и грозящие котлами (которых наши, слава богу, раз за разом избегали), мне абсолютно не нравились. Теперь фронт ровнее, а это значит, что для создания новых карманов РФ придется снова пробивать головой стену. А голова от этого крепче не становится.

    С политической точки зрения Путин может принять решение о проведении многострадального референдума о вхождении «Луганской республики» в РФ. Например, 11 сентября, в так называемый «единый день голосования».

    Вот только фронт совсем рядом. И склады на оккупированных территориях будут взрываться все так же интенсивно. И вряд ли до сентября на этих самых территориях настанут тишь да благодать. Конечно, шизанутым нет предела, и можно побросать туалетную бумагу в урны и в таких условиях. Но как-то неаккуратненько получится.

    К тому же братья по разуму из «ДНР» все еще далеки от поглощения путем разрушения всей Донецкой области. И наверняка в Кремле хотели бы провести 2 референдума в 1.

    Но я не думаю, что полная оккупация Донецкой области когда-либо произойдет. Более того, надеюсь, что к 11 сентября фронт будет двигаться совсем в другом направлении.

    Поэтому захват окрестностей Лисичанска пока лишь повод для слюнявых реляций с российских телеэкранов, и не более того.

    Пусть Путин считает, что вот эти медленные прогрызания зубами бетона – это то, что ему нужно.

    Как я уже писал: «Стоит задача победить, но так, чтобы Путин не сделал резких движений.

    Перефразируя поговорку, если крысу бросить в кипяток, она выпрыгнет, если опустить в теплую воду и медленно довести до кипения, она сварится.

    Так что придется варить эту крысу медленно, потихоньку перемалывая российское вооружение до уровня кремневых ружей и палок-бросалок. Стачивая крысе зубы до состояния, когда будет неважно, сколько там нарожают бабы, если баборожденным воевать будет нечем».

    Верю, что так и будет.

    Джерело: блог Романа Шрайка

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    Теги: росія окупанти «ДНР» «ЛНР» війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина окупована. Варіанти розвитку подій