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    У світі

    Країни G20 виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з Covid-19

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    Країни &laquo;великої двадцятки&raquo; спрямують значну суму на боротьбу з коронавірусом - Країни G20 виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з Covid-19
    Країни «великої двадцятки» спрямують значну суму на боротьбу з коронавірусом

    Кошти спрямують на діагностику, створення вакцини, терапію та дослідження Сovid-19

    Країни «великої двадцятки» спрямують понад 21 мільярд доларів на діагностику і терапію, створення вакцини проти коронавирусу та дослідження.  Про це повідомила пресслужба G20  у Твіттері.

    «G20 разом із запрошеними країнами координувала глобальні зусилля з підтримки боротьби з пандемією Covid-19. На сьогоднішній день члени G20 і запрошені країни зобов'язалися виділити понад 21 мільярд доларів на підтримку фінансування глобальної охорони здоров'я», -  йдеться у повідомленні.

    Кошти спрямують на діагностику, створення вакцини, терапію, а також дослідження, пов'язані з коронавірусом.

    Зараз в G20 головує Саудівська Аравія,  вона виділить 500 мільйонів доларів для боротьби з пандемією коронавірусу. З них 150 мільйонів повинні бути спрямовані Коаліції щодо забезпечення готовності до епідемій та інновацій, ще 150 мільйонів – Глобальному альянсу з вакцин та імунізації і 200 мільйонів – іншим організаціям і програмами в галузі охорони здоров'я.

    За даними групи волонтерів Worldometer, у  світі виявлено близько 6,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, від наслідків інфекції померли близько 400 тисяч осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

     

    ЄС медицина Саудівська Аравія коронавірус
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