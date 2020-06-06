Країни G20 виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з Covid-19



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Країни «великої двадцятки» спрямують значну суму на боротьбу з коронавірусом

Кошти спрямують на діагностику, створення вакцини, терапію та дослідження Сovid-19

Країни «великої двадцятки» спрямують понад 21 мільярд доларів на діагностику і терапію, створення вакцини проти коронавирусу та дослідження. Про це повідомила пресслужба G20 у Твіттері.

«G20 разом із запрошеними країнами координувала глобальні зусилля з підтримки боротьби з пандемією Covid-19. На сьогоднішній день члени G20 і запрошені країни зобов'язалися виділити понад 21 мільярд доларів на підтримку фінансування глобальної охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.

Кошти спрямують на діагностику, створення вакцини, терапію, а також дослідження, пов'язані з коронавірусом.

Зараз в G20 головує Саудівська Аравія, вона виділить 500 мільйонів доларів для боротьби з пандемією коронавірусу. З них 150 мільйонів повинні бути спрямовані Коаліції щодо забезпечення готовності до епідемій та інновацій, ще 150 мільйонів – Глобальному альянсу з вакцин та імунізації і 200 мільйонів – іншим організаціям і програмами в галузі охорони здоров'я.

За даними групи волонтерів Worldometer, у світі виявлено близько 6,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, від наслідків інфекції померли близько 400 тисяч осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).