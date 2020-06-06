Глава МЗС України назвав принципову «червону лінію», яка дратує Кремль



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Дмитро Кулеба: одна з наших «червоних ліній», принципова, дратує наших російських сусідів

Переговори щодо Донбасу українська сторона буде вести тільки з Кремлем

Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Неодноразово я, неодноразово Олексій Резніков в Тристоронній контактній групі, неодноразово президентом України Володимиром Зеленським озвучувалися наші «червоні лінії». І одна з наших «червоних ліній», принципова, яка дратує наших російських сусідів - ми не ввійдемо в прямий діалог з так званими ДНР/ЛНР», - підкреслив очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що переговори щодо Донбасу українська сторона буде вести тільки з Кремлем.

Нагадаємо, 5 червня Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня.

На думку Зеленського, це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх «нормандському формату».

Нагадаємо, цього тижня українська делегація здійснила офіційний візит до Берліну.

Напередодні глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак анонсував саміт Нормандської четвірки. Він заявив, що саміт відбудеться до кінця року в Берліні.

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