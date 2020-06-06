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    Політика

    Зеленський відповів на петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський відповів на петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    МЗС та Міністерству соціальної політики України запропоновано «оперативно опрацювати» питання ратифікації Стамбульської конвенції

    Президент України Володимир Зеленський внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про ратифікацію Стамбульської конвенції після подання Міністерством закордонних справ відповідних пропозицій.

    Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

    «Президент України внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» після подання Міністерством закордонних справ України у встановленому порядку відповідних пропозицій»,- йдеться у відповіді на петицію.

    При цьому Міністерству закордонних справ та Міністерству соціальної політики України запропоновано «оперативно опрацювати вказане питання».

    Нагадаємо, електронна петиція до президента України з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч. 

    Нещодавно ООН закликала Верховну Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію.

    До слова, ще у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція. 

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