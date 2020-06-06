Зеленський відповів на петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції



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Президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

МЗС та Міністерству соціальної політики України запропоновано «оперативно опрацювати» питання ратифікації Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про ратифікацію Стамбульської конвенції після подання Міністерством закордонних справ відповідних пропозицій.

Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

«Президент України внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» після подання Міністерством закордонних справ України у встановленому порядку відповідних пропозицій»,- йдеться у відповіді на петицію.

При цьому Міністерству закордонних справ та Міністерству соціальної політики України запропоновано «оперативно опрацювати вказане питання».

Нагадаємо, електронна петиція до президента України з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Нещодавно ООН закликала Верховну Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію.

До слова, ще у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція.