Стало відомо, коли українські туристи зможуть потрапити до Туреччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туреччина відкриє свої кордони для іноземних туристів

Полетіти на відпочинок у Туреччину можна буде вже наступного місяця

Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС за результатами розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн.

Зокрема, у пресслужбі повідомили, що під час розмови Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу узгодили відновлення туристичних подорожей і визначили ключові двосторонні заходи високого рівня, що планується провести після покращення епідеміологічної ситуації.

«Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року», - йдеться у повідомленні.

Турецький міністр також запевнив, що його країна створить усі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.

Міністри також обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.

Раніше у МЗС назвали країни, які планують запустити міжнародне авіасполучення.