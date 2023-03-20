Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів
фото з відкритих джерел

На посаду міністра освіти і науки пропонується кандидатура Оксена Лісового

У Верховну Раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

  • Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України;
  • Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;
  • Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. 

Також сьогодні Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Читайте також: Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього
Теги: Верховна Рада Telegram Денис Шмигаль Алі Сов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів
У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів
Шуляк програла суд громадському активісту: рух Чесно повідомив деталі
Шуляк програла суд громадському активісту: рух Чесно повідомив деталі
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
Банкова повідомила, чому Зеленський не вийшов до московських попів
Банкова повідомила, чому Зеленський не вийшов до московських попів
​Депутат із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік ігнорував засідання ради
​Депутат із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік ігнорував засідання ради
Парламент припинив повноваження депутата Забродського, який служить в ЗСУ
Парламент припинив повноваження депутата Забродського, який служить в ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
16K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
8218
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7729
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок
6237
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
6030
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Сьогодні, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту