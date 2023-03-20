У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів

На посаду міністра освіти і науки пропонується кандидатура Оксена Лісового

У Верховну Раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

Михайла Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України;

Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;

Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Також сьогодні Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.