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Відставка Шкарлета: комітет Ради ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відставка Шкарлета: комітет Ради ухвалив рішення
фото з відкритих джерел

Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року

Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти Шкарлета», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.

17 березня стало відомо, що Шкарлет йде у відставку.

Проте міністр освіти зробив помилку у заяві на звільнення.

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Теги: Сергій Шкарлет Верховна Рада міністр Міністерство освіти і науки

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