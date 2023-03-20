Відставка Шкарлета: комітет Ради ухвалив рішення

Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року

Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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«Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти Шкарлета», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета.

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Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.

17 березня стало відомо, що Шкарлет йде у відставку.

Проте міністр освіти зробив помилку у заяві на звільнення.