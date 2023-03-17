Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього
фото: usm.media

Павла Рябікіна тепер призначать послом України в Китаї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін залишає посаду. Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на власні джерела в уряді.

Павло Рябікін, який очолював міністерство з листопада 2021 року, пішов із посади. Після звільнення його призначать послом України в Китаї. Замість нього тепер буде колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього фото 1
фото: slovoidilo.ua

Олег Камишін очолював  «Укрзалізницю» з квітня 2022 року. Проте нещодавно, у лютому цього року, подав у відставку та став позаштатним радником Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що ще влітку в уряді порушувалось питання про можливу ліквідацію чи трансформацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Розглядалися варіанти створення своєрідної агенції при Міноборони та об’єднання з Мінцифри. Проте пізніше в ОП змінили думку: з’явився план з реінкарнації міністерства

Раніше стало відомо про відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Теги: Міноборони відставка Павло Рябікін звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього
Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього
Міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна. Зеленський відреагував (відео)
Міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна. Зеленський відреагував (відео)
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: Зеленський підписав закон
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: Зеленський підписав закон
Зеленський змінив посла України в Естонії
Зеленський змінив посла України в Естонії
Ордер на арешт Путіна: генпрокурор пояснив, що тепер буде із диктатором
Ордер на арешт Путіна: генпрокурор пояснив, що тепер буде із диктатором
З’явилося ще кілька таємних контрактів Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ
З’явилося ще кілька таємних контрактів Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
32K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
29K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
26K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
22K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
16K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту