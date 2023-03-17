Міністр Рябікін йде з посади: кого призначать замість нього

Павла Рябікіна тепер призначать послом України в Китаї

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін залишає посаду. Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на власні джерела в уряді.

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Павло Рябікін, який очолював міністерство з листопада 2021 року, пішов із посади. Після звільнення його призначать послом України в Китаї. Замість нього тепер буде колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Олег Камишін очолював «Укрзалізницю» з квітня 2022 року. Проте нещодавно, у лютому цього року, подав у відставку та став позаштатним радником Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, що ще влітку в уряді порушувалось питання про можливу ліквідацію чи трансформацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Розглядалися варіанти створення своєрідної агенції при Міноборони та об’єднання з Мінцифри. Проте пізніше в ОП змінили думку: з’явився план з реінкарнації міністерства

Раніше стало відомо про відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.