У РНБО заявили про можливу ескалацію на Донбасі після «нормандської зустрічі»



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В РНБО розглядають всі варіанти розвитку подій після Нормандського саміту

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про існування сценарію ескалації війни на Донбасі після зустрічі у «нормандському форматі».

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Про це Данілов заявив 7 грудня на прес-конференції за результатами закритого засідання РНБО.

За словами Данілова, в РНБО розглядають всі варіанти розвитку подій після нормандського саміту, включно з ескалацією конфлікту на Донбасі. Однак, він додав, що це залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.

Нагадаємо, на засіданні РНБО затвердили основний сценарій для «нормандського саміту».

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