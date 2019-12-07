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    Політика

    У РНБО заявили про можливу ескалацію на Донбасі після «нормандської зустрічі»

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    У РНБО заявили про можливу ескалацію на Донбасі після «нормандської зустрічі»

    В РНБО розглядають всі варіанти розвитку подій після Нормандського саміту

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про існування сценарію ескалації війни на Донбасі після зустрічі у «нормандському форматі».

    Про це повідомляє «РБК-Україна».

    Про це Данілов заявив 7 грудня на прес-конференції за результатами закритого засідання РНБО.

    За словами Данілова, в РНБО розглядають всі варіанти розвитку подій після нормандського саміту, включно з ескалацією конфлікту на Донбасі. Однак, він додав, що це залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.

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    Нагадаємо, на засіданні РНБО затвердили основний сценарій для «нормандського саміту».

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