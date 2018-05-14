У Саакашвілі розчаровані Ситником, який не хоче братись за «плівки Онищенка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Ситник

«Як можуть САП та НАБУ стояти далеко від політики, коли політика – найвигідніший в Україні бізнес?»

У партії «Рух нових сил» розчаровані тим, що голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не хоче братись за «плівки Онищенка». Про це заявив один із найпублічніших представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв’ю «Главкому».

«Всі болісно сприйняли заяву Артема, який відмовився розслідувати факт злочину з цього приводу. Попри те, що він не має повноважень вести справу щодо президента, там же фігурує також депутат Ігор Кононенко. І якщо ланцюжок дійде до президента, то Ситник може прийти в парламент і сказати: «Хлопці, справа дійшла до певної точки, коли я не можу вже йти далі, тому створюйте спеціальну парламентську комісію і вирішуйте це питання». Але принаймні треба було дійти до цього, а не просто сказати, що він не розслідуватиме цю справу», - говорить Сакварелідзе.

Він додає, що вважає Ситника абсолютно порядною людиною і переконаний, що той ніякого відношення до корупції не має.

«Але в нього комплекс – не втручатись в політику. Та як можуть САП та НАБУ стояти далеко від політики, коли політика – найвигідніший в Україні бізнес? Тому боятися не на часі, і колись керівник НАБУ може зіграти дуже важливу роль в історії України», - резюмував Сакварелідзе.

Нагадаємо, у НАБУ заявили, що готові вивчити записи, зроблені депутатом-утікачем Онищенком, якщо він надасть їх оригінали.

Раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на перемовинах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».

Також 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію.

У свою чергу Яценюк заявив, що інформація, яка міститься у книзі Онищенка – це «продовження брудної і цинічної кампанії» проти нього і «Народного фронту».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка