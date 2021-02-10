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    Розстріл Майдану: Валентин Наливайченко розповів суду, де «беркутівці» отримували зброю

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    Валентин Наливайченко з'явився в суд на вимогу захисту підсудних - Розстріл Майдану: Валентин Наливайченко розповів суду, де «беркутівці» отримували зброю
    Валентин Наливайченко з'явився в суд на вимогу захисту підсудних
    Фото: Суспільне

    Ексголова свідчив, що після подій на Майдані багато важливих документів знищили на подвір'ї відомства

    Колишнього голову СБУ Валентина Наливайченко сьогодні 10 лютого, допитали у Святошинському районному суді по справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року.

    Про це повідомляє «Суспільне».

    Наливайченко викликали до суду на вимогу адвокатів ексберкутівців, яких звинувачують у вбивствах активістів під час революції.

    За словами Наливайченка, СБУ під його керівництвом передавало Генеральній прокуратурі інформацію щодо розташування снайперських груп на дахах будинків в урядовому кварталі, зокрема, на даху готелю «Україна».

    «Це були відомості похвилинно – коли висувалися, де перебували, рації, зброя, де отримували її. Я навіть можу сказати, що її отримували на подвір’ї СБУ», – розповів Наливайченко.

    Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що таких документів суд не отримував.

    За інформацією ексголови відомства, після подій на Майдані могли знищити документи СБУ.

    «Зранку 25 лютого 2014-го року на подвір'ї СБУ я бачив величезне згарище, де були залишки того, що, як я розумію, знищувалося вже не один день – це і паперові документи, і плівки», – розповів він.

    За словами захисту, у суді планують заслухати ще свідків: Андрія Портнова, Геннадія Москаля, Віталія Кличка.

    Наступне засідання у справі відбудеться 3 березня. 

    Раніше повідомлялося, що Кива збирає у свою організацію ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані.

    Теги: СБУ суд зброя Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) документи суддя Беркут Україна Валентин Наливайченко
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