Розстріл Майдану: Валентин Наливайченко розповів суду, де «беркутівці» отримували зброю

Ексголова свідчив, що після подій на Майдані багато важливих документів знищили на подвір'ї відомства

Колишнього голову СБУ Валентина Наливайченко сьогодні 10 лютого, допитали у Святошинському районному суді по справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року.

Про це повідомляє «Суспільне».

Наливайченко викликали до суду на вимогу адвокатів ексберкутівців, яких звинувачують у вбивствах активістів під час революції.

За словами Наливайченка, СБУ під його керівництвом передавало Генеральній прокуратурі інформацію щодо розташування снайперських груп на дахах будинків в урядовому кварталі, зокрема, на даху готелю «Україна».

«Це були відомості похвилинно – коли висувалися, де перебували, рації, зброя, де отримували її. Я навіть можу сказати, що її отримували на подвір’ї СБУ», – розповів Наливайченко.

Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що таких документів суд не отримував.

За інформацією ексголови відомства, після подій на Майдані могли знищити документи СБУ.

«Зранку 25 лютого 2014-го року на подвір'ї СБУ я бачив величезне згарище, де були залишки того, що, як я розумію, знищувалося вже не один день – це і паперові документи, і плівки», – розповів він.

За словами захисту, у суді планують заслухати ще свідків: Андрія Портнова, Геннадія Москаля, Віталія Кличка.

Наступне засідання у справі відбудеться 3 березня.

Раніше повідомлялося, що Кива збирає у свою організацію ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані.