Рада позбавила нардепів виплат за прогули



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Даний законопроєкт підтримали 265 народних депутатів

Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.

Даний законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

Законом вносяться зміни до закону України «Про статус народного депутата України», згідно якими, якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях Ради або у більш як 50% засідань комітету Верховної Ради, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Як раніше зазначив перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, на закон про припинення відшкодування витрат у разі пропуску нардепами засідань без поважних причин особливо очікували люди, зацікавлені у контролі роботи народних обранців.

Окрім того, внесено зміни до закону «Про Регламент Верховної Ради України».

Зокрема, згідно із ухваленим законом: «Перед відкриттям кожного пленарного засідання у залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «за». У разі якщо народний депутат не зареєструвався за допомогою електронної системи у визначений цією статтею спосіб, але протягом пленарного засідання здійснював голосування з питань порядку денного пленарного засідання за допомогою електронної системи, він вважається таким, який зареєструвався за допомогою електронної системи».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Проєкт закону зареєстровано за №1035-2.