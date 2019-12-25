Президент України затвердив новий склад Національної інвестиційної ради



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Секретарем Ради став Давид Арахамія

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад Національної інвестиційної ради, призначивши її секретарем голову парламентської фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамію (за згодою), а заступником секретаря – заступницю керівника Офісу президента України Юлію Ковалів.

Про це йдеться в указі № 950/2019 «Питання Національної інвестиційної ради», опублікованому на сайті президента.

Радником секретаря Національного інвестиційної ради також за згодою затверджено Бесіка Сихарулідзе, якого указом введено до складу Ради.

Крім нього до складу Ради введено спікера Ради Дмитра Разумкова (за згодою), міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля і міністра інфраструктури Владистава Криклія.

В особистому складі Нацради затверджені, крім Арахамії та Ковалів, президент і генеральний директор компанії POSCO International Corp. (Південна Корея) Кім Янг-Сан (за згодою), прем'єрміністр Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, міністр юстиції Денис Малюська, а також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Указом зі складу ради виведено міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, народного депутата України, ексвіцепрем'єрміністра – міністра економрозвитку Степана Кубіва, ексміністра юстиції Павла Петренка і експрем'єра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

Також Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА, яких призначив на початку липня.

Крім того, у понеділок Зеленський призначив 49 суддів.