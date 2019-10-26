Зеленський підписав закон про позбавлення нардепів виплат за прогули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський

Присутність депутата контролюватимуть за допомогою електронної системи голосування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів Верховної Ради виплат в разі прогулів і впровадження реєстрації шляхом натискання кнопки замість карток.

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

25 жовтня президент підписав законопроєкт №1035-2, прийнятий Радою 16 жовтня.

Законом передбачається, що депутат, який пропустив без поважних причин більш ніж 30% голосувань на пленарних засіданнях або понад 50% засідань комітету, до складу якого він обраний, буде позбавлений права на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць. Зараз це близько 30 тисяч гривень.

Участь не менш ніж в 70% голосувань також буде підставою для нарахування заробітної плати, яка становить від 35 до 43 тисяч гривень.

Присутність депутата контролюватимуть за допомогою електронної системи голосування.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради.