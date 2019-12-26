У Верховній Раді підписали меморандум про ринок землі



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Нардепи заявили, що мають чесні наміри продуктивно працювати над законопроєктом про ринок землі

На засіданні робочої групи по ринку землі так і не вдалося знайти «золоту середину»

У Верховній раді України підписали меморандум про ринок землі. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, нардепи заявили, що мають чесні наміри продуктивно працювати над законопроєктом про ринок землі. Також він додав, що на засіданні робочої групи по ринку землі так і не вдалося знайти «золоту середину».

«Вирішили зараз взяти тайм-аут на два дні, для того, щоб ще раз зустрітися, ще раз поговорити, можливо якісь зробити зміни. Ми зараз спілкуємося про різницю в 500 правок. Що таке 500 поправок - це кілька днів роботи комітету. Ну нехай вже, вони можуть попрацювати. Але в парламенті це буде тиждень», - повідомив глава фракції.

Також він зазначив, що якщо ці 500 поправок не скоротити, то робота Ради зупиниться на чотири місяці.

Раніше повідомлялося, що аграрний комітет 26 грудня збереться на засідання щодо ринку землі.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної політики провести додаткові засідання 26, 27, 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року щодо розгляду законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Зазначимо, що загалом до комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроєкту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялось, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що загальний обсяг землі для продажу в одні руки може становити 10 тисяч гектарів або менше.

Джерело: РБК-Україна