У Запоріжжі обрали вже третю голову облради за два тижні

Вперше в історії Запорізької обласної ради її очільницею стала жінка

Голова Запорізької облради Віталій Боговін, який обіймав цю посаду упродовж тижня, подав у відставку. Третім керівником облради нового скликання обрали депутатку від «Слуги народу» Олену Жук.

Про це повідомляється на сайті Запорізької облради.

«Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук», – зазначили в облраді.

Кандидатуру 35-річної Жук підтримали 46 депутатів.

Фото: zor.gov.ua

Нова голова на засіданні заявила, що, обравши її, «обрали розум, компроміс і конструктив». Вона додала, що планує працювати над бюджетом, запустити роботу ради і затвердити кошторис області до нового року.

Нагадаємо, що перша сесія Запорізької обласної ради восьмого скликання відзначилася низкою скандалів.

Згодом стався четверо депутатів заявили про вихід із фракції «Слуга народу» у Запорізькій облраді.