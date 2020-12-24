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    Політика

    У Запоріжжі обрали вже третю голову облради за два тижні

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    Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради шляхом таємного голосування обрали головою Олену Жук - У Запоріжжі обрали вже третю голову облради за два тижні
    Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради шляхом таємного голосування обрали головою Олену Жук

    Вперше в історії Запорізької обласної ради її очільницею стала жінка

    Голова Запорізької облради Віталій Боговін, який обіймав цю посаду упродовж тижня, подав у відставку. Третім керівником облради нового скликання обрали депутатку від «Слуги народу» Олену Жук.

    Про це повідомляється на сайті Запорізької облради.

    «Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук», – зазначили в облраді.

    Кандидатуру 35-річної Жук підтримали 46 депутатів.

    Фото: zor.gov.ua
    Фото: zor.gov.ua

    Нова голова на засіданні заявила, що, обравши її, «обрали розум, компроміс і конструктив». Вона додала, що планує працювати над бюджетом, запустити роботу ради і затвердити кошторис області до нового року.

    Нагадаємо, що перша сесія Запорізької обласної ради восьмого скликання відзначилася низкою скандалів

    Згодом стався четверо депутатів заявили про вихід із фракції «Слуга народу» у Запорізькій облраді.

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    Теги: Запоріжжя депутат місцева влада політика жінка партія Слуга народу
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