Зеленський призначив голову Запорізької ОДА

Олександр Старух уже очолював Запорізьку ОДА з вересня 2008 по березень 2010 року

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 577/2020 опублікований на сайті президента.

Кандидатура Старуха була погоджена урядом на засіданні 16 грудня.

Іншим указом Зеленський звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА згідно з поданою ним заявою. 15 грудня Запорізька обласна рада обрала Боговіна головою, проте вже 17 грудня депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування та обрали нового голову облради. Ним став Віталій Толочок.

Олександр Старух народився у 1973 році. У 1995 році закінчив Запорізький державний університет, має науковий ступінь кандидата історичних наук.

Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Зокрема, з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента, а в 2008-2010 році обіймав посаду голови Запорізької ОДА. Нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Після звільнення з посади голови Запорізької ОДА Старух з серпня 2013 по липень 2020 року очолював Запорізьку обласну організацію ВО «Батьківщина». У 2015-2019 році був депутатом Запорізької обласної ради, був головою фракції «Батьківщини». Також двічі у 2012 та 2014 роках Старух балотувався від «Батьківщини» у народні депутати, однак не пройшов до парламенту.



