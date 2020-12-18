У Запорізькій облраді обрали вже другого голову за тиждень

Перед голосуванням 44 депутати скасували рішення від 15 грудня про обрання головою облради Віталія Боговіна

44 депутати Запорізької облради провели засідання, на якому обрали головою ради Віталія Толочека. Він пройшов до ради за списками партії «Слуга народу».

За Толочека віддали голоси 44 депутати з числа присутніх на засіданні (всього в раді 84 депутати – ред.). Це єдина кандидатура, що була висунута депутатами на посаду. Під час засідання Толочек склав присягу голови облради.

Засідання, на якому проходило обрання Толочека, тривало від 15:00 17 грудня і скінчилося у ніч на 18 грудня.

Перед голосуванням 44 депутати скасували рішення від 15 грудня про обрання головою облради Віталія Боговіна.

У зв’язку з допущеними грубими порушеннями порядку обрання голови Запорізької обласної ради» визнали тодішнє голосування таким, що не відбулося. Також учасники засідання своїм рішення скасували повноваження обраної 11 грудня лічильної комісії і сформували нову.

Першим заступником голови ради обрали представника ОПЗЖ Павла Матвієнка, а заступниками – Олега Чернова від «ЄС» і Генадія Фукса – від партії «За майбутнє». За них голосували пакетом. Кандидати отримали 43 голоси.

Вдень 17 грудня Віталій Боговін, про обрання якого головою облради 15 грудня заявляла частина депутатів, і представники фракцій, що разом із ним залишили сесійну залу облради зранку, оприлюднили відеозвернення. В ньому вони назвали засідання за участі інших депутатів «захопленням влади».

Також на сайті облради було оприлюднено фотокопії відповідних заяв до керівництва поліції та СБУ області за підписом Боговіна.

«Я обраний більшістю депутатів обласної ради. Про що є рішення вивішене на сайті, є відповідні реєстраційні нотаріальні дії. Те, що відбувається сьогодні в залі засідань обласної ради, якісь групи людей хочуть провести нелегітимну сесію. Це називається захопленням влади. Я думаю, що правоохоронні органи і СБУ дадуть всьому цьому відповідну оцінку. Наші юристи подали відповідні заяви в ці органи», – йдеться у відеозверненні Віталія Боговіна.

Зазначимо, 17 грудня мало відбутися продовження першої сесії обласної ради нового скликання, але для цього забракло депутатів, які начебто масово захворіли на коронавірус.

Також нагадаємо, що перша сесія Запорізької обласної ради восьмого скликання, яку ніяк не подовжать, відзначилася низкою скандалів. Скандальним, зокрема, було обрання голови облради Віталія Боговіна.

Джерело: Радіо Свобода