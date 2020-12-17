Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова

Найкращі шанси стати мером Харкова у секретаря міськради Ігоря Терехова, ─ заступник міністра

Найкращі шанси стати мером Харкова у секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одно з телеканалів.

За словами Геращенка, згідно з Виборчим кодексом Верховна Рада має призначити вибори мера Харкова протягом 90 днів.

«Очевидно, що в кандидати на мера може піти Добкін (харківський міський голова (2004-2010) Михайло Добкін ─ ред.), Євген Мураєв (екснардеп ─ ред.), Світлична (ексглава Харківської ОДА (2016-2019) Юлія Світлична ─ ред.), буде якийсь кандидат від ОПЗЖ. Що стосується команди Геннадія Кернеса, то думаю, що найкращі шанси у Ігоря Терехова», ─ підсумував він.

За його словами, були випадки в минулій Верховній Раді, коли саботували призначення виборів, наприклад, кілька років не проводилися вибори в Луцьку, коли там помер міський голова.

«Сподіваюся в цьому випадку такого не станеться і Верховна Рада в січні-лютому призначить нові вибори ... Харків жив без мера з вересня і ніяких надзвичайних ситуацій ми не передбачаємо. В.о. мера є ─ це Ігор Терехов ... Можна сказати, що закінчилася ціла епоха Геннадія Кернеса, який керував Харковом, фактично, 14 років», ─ додав Геращенко.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня у берлінській клініці Charite помер Геннадій Кернес.

Він обіймав посаду мера Харкова з 2010 року, а 9 грудня 2020-го знову отримав повноваження міського голови на першій сесії новообраної Харківської міської ради. Його оголосили мером без приведення до присяги.

У зв'язку зі смертю Кернеса 17, 18 та 19-те грудня оголошені днями жалоби в Харкові. У ці дні буде приспущений державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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