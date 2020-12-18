Шмигаль розповів, коли може закінчитися карантин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в України буде до кінця лютого

З коронавірусом прийдеться жити, за прогнозами, наступних два роки, зазначив Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні триватиме до кінця лютого. Подовження обмежень залежатиме від показників захворюваності на коронавірус.

Про це Шмигаль сказав під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021 році».

«Я думаю, що до кінця лютого він (карантин. – Ред.) ще буде. Весною ми будемо бачити динаміку розвитку на весну. Ми всі бачили приклади розвитку ситуації в різних країнах», – сказав він.

Водночас, за його словами, коли закінчиться карантин – поки що жодна країна не здатна спрогнозувати.

«Щоб сказати, що літом все завершиться? Я впевнений, що не завершиться. З коронавірусом ми проживем, за прогнозами, наступних два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки залишається секретом», – сказав він.

Крім того, прем'єр додав, що єдиний інструмент, який працював, це локдаун.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні.

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