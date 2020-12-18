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    Суспільство

    Шмигаль розповів, коли може закінчитися карантин

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    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в України буде до кінця лютого - Шмигаль розповів, коли може закінчитися карантин
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в України буде до кінця лютого

    З коронавірусом прийдеться жити, за прогнозами, наступних два роки, зазначив Шмигаль

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні триватиме до кінця лютого. Подовження обмежень залежатиме від показників захворюваності на коронавірус.

    Про це Шмигаль сказав під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021 році».

    «Я думаю, що до кінця лютого він (карантин. – Ред.) ще буде. Весною ми будемо бачити динаміку розвитку на весну. Ми всі бачили приклади розвитку ситуації в різних країнах», – сказав він.

    Водночас, за його словами, коли закінчиться карантин – поки що жодна країна не здатна спрогнозувати.

    «Щоб сказати, що літом все завершиться? Я впевнений, що не завершиться. З коронавірусом ми проживем, за прогнозами, наступних два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки залишається секретом», – сказав він.

    Крім того, прем'єр додав, що єдиний інструмент, який працював, це локдаун.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Нагадаємо також, що підприємці 15 грудня вийшли на протести у центр столиці через жорсткий карантин, який уряд вводить у січні. 

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    Теги: Україна карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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