Верховний суд відмовився відкривати справу про розпуск Ради



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У суді постановили - розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного суду України

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі про визнання протиправним і нечинним указу президента щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Про це повідомила прес-служба суду.

За даними прес-служби, Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним і нечинним Указу президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» у зв’язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного суду України.

Верховний суд дійшов висновку, що за змістом положень ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і президента України належить до повноважень Конституційного суду України.

Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту. Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВРУ на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени.

Верховний суд звернув увагу, що Кодекс адміністративного судочинства України регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб’єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.

У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень ВР та участь у цьому процесі президента України не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції.

Ухвала може бути оскаржена у Великій палаті Верховного суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її прийняття.

Раніше до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов третій позов щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського в частині призначення позачергових виборів до парламенту.