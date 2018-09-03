Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання

Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язанняграфіка
-
Розсилка
Україна цьогоріч виконала менше половини зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС
Україна виконала 41% зобов'язань Угоди про асоціацію на 2018 рік, зокрема 80% обов'язків у сфері підприємництва.
Про це у понеділок інформує Євроінтеграційний портал.
Зазначається, що у 2018 році Україна виконала 50% зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів; 54% - у сфері сільського господарства; 65% - щодо подолання технічних бар'єрів у торгівлі; 67% - у сфері соціальної політики та трудових відносин.
Загальна кількість законопроектів - 57. При цьому шість проектів законів схвалено у другому читанні, а також є 11 законопроектів, які вже пройшли перше читання у Верховній Раді.
Нагадаємо, 1 вересня 2018 року - перша річниця вступу в силу у повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
До слова, Україна та Велика Британія домовилися про нову велику торговельну угоду.