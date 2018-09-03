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    Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання

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    Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання

    Україна цьогоріч виконала менше половини зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

    Україна виконала 41% зобов'язань Угоди про асоціацію на 2018 рік, зокрема 80% обов'язків у сфері підприємництва.

    Про це у понеділок інформує Євроінтеграційний портал.

    Зазначається, що у 2018 році Україна виконала 50% зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів; 54% -  у сфері сільського господарства; 65% - щодо подолання технічних бар'єрів у торгівлі; 67% - у сфері соціальної  політики та трудових відносин.

    Загальна кількість законопроектів - 57. При цьому шість проектів законів схвалено у другому читанні, а також є 11 законопроектів, які вже пройшли перше читання у Верховній Раді.

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    Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання
    Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання
    Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання

    Нагадаємо, 1 вересня 2018 року - перша річниця вступу в силу у повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

    До слова, Україна та Велика Британія домовилися про нову велику торговельну угоду.

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