Угода про асоціацію з ЄС: як Україна цьогоріч виконує зобов'язання графіка



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Україна цьогоріч виконала менше половини зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Україна виконала 41% зобов'язань Угоди про асоціацію на 2018 рік, зокрема 80% обов'язків у сфері підприємництва.

Про це у понеділок інформує Євроінтеграційний портал.

Зазначається, що у 2018 році Україна виконала 50% зобов'язань у сфері санітарних та фітосанітарних заходів; 54% - у сфері сільського господарства; 65% - щодо подолання технічних бар'єрів у торгівлі; 67% - у сфері соціальної політики та трудових відносин.

Загальна кількість законопроектів - 57. При цьому шість проектів законів схвалено у другому читанні, а також є 11 законопроектів, які вже пройшли перше читання у Верховній Раді.

Нагадаємо, 1 вересня 2018 року - перша річниця вступу в силу у повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

До слова, Україна та Велика Британія домовилися про нову велику торговельну угоду.