Угорщина і далі видаватиме візи росіянам, – Сіярто

«Питання віз – це питання в рамках шенгенських угод»

Угорщина наразі не планує відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, передають російські ЗМІ.

«Є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури», – сказав він.

Сіярто зауважив, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові.

«Питання віз – це питання в рамках шенгенських угод. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося», – заявив глава МЗС Угорщини.

Водночас, він додав, що поважає представників інших країн, які заявили, що не видаватимуть візи російським громадянам.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.

До відома, з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.