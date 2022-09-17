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Угорщина вважає, що Росія може оголосити перемогу в Україні «в будь-який момент»

Альона Боженко
glavcom.ua
Угорщина вважає, що Росія може оголосити перемогу в Україні «в будь-який момент»
Уряд Угорщини заявляє, що Росія не становить загрози для Північноатлантичного Альянсу
фото із відкритих джерел

Росія й Україна перебувають у становищі, з якого важко знайти вихід

У Росії у війні з Україною «настільки серйозна перевага», що вона може оголосити перемогу будь-якої миті, заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяшпід час презентації книги «Російська великодержавна політика, 1905-2021 роки». Про це повідомляє Magyar Hirlap.

«Росія має так багато переваг, що вони можуть самі сказати, що таке перемога, і оголосити про свою перемогу практично в будь-який час», – заявив угорський політик.

Він також додав, що Росія не становить загрози для Північноатлантичного Альянсу, якщо той відмовиться від «втручання» у повномасштабну війну в Україні.

Зокрема глава адміністрації угорського уряду назвав неправильними заяви Польщі та країн Балтії про те, що в разі програшу України у повномасштабній війні з РФ російська загроза перекинеться на них. За його словами, НАТО за жодних умов не повинне дозволяти «втягнути себе провокаціями» у війну, і в такому разі РФ нібито не становитиме загрози для Альянсу.

Гуйяш зазначив, що Росія й Україна перебувають у становищі, з якого важко знайти вихід. Найкращим варіантом розв’язання конфлікту був би мир, але «шанси на мир низькі».

Представник угорського уряду запевнив, що Будапешт засуджує агресію, але не підтримує введення санкцій проти Росії, бо вони не відповідають його інтересам. При цьому він розкритикував Європу за те, що вона стала залежною від російської сировини, і водночас сказав, що відновлення торговельних зв’язків із РФ – в європейських інтересах.

Нагадаємо, Угорщина 31 серпня підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом. Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт «Пакш ІІ» – розширення атомної електростанції «Пакш», яким займатиметься російська державна корпорація «Росатом». 

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

Додамо, що Рада Євросоюзу у серпні затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими. Угорщина була однією з країн, які не погоджувалися з цим рішенням. 

Теги: Угорщина Будапешт політика Україна росія перемога

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