Україна готова до переговорів із РФ щодо Криму: Банкова назвала умову

Україна не виключає шлях звільнення Криму військовим шляхом

Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо українські військові досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова. Про це повідомив один із радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання», – заявив посадовець.

Водночас він уточнив, що це не означає, що Україна виключає шлях звільнення Криму військовим шляхом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише видання, слова Сибіги стали найбільш чіткою заявою про зацікавленість у переговорах з РФ від квітня 2022 року.

Крім того, заява радника може заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї, коментує Financial Times.

Як відомо, президент Зеленський наразі виключив мирні переговори з РФ, допоки російські війська не залишать усю територію України, включно з Кримом.

За словами Сибіги, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що прессекретар Зеленського не відповів на запити видання про коментарі.

Нагадаємо, що за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України.

До слова, Болгарія закликала до переговорів між РФ та Україною після заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Крім того, глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявили, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією.