Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова до переговорів із РФ щодо Криму: Банкова назвала умову

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна готова до переговорів із РФ щодо Криму: Банкова назвала умову
Андрій Сибіга, радник президента з питань зовнішньої політики
фото: slovoidilo.ua

Україна не виключає шлях звільнення Криму військовим шляхом

Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо українські військові досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова. Про це повідомив один із радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times.

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання», – заявив посадовець.

Водночас він уточнив, що це не означає, що Україна виключає шлях звільнення Криму військовим шляхом.

Як пише видання, слова Сибіги стали найбільш чіткою заявою про зацікавленість у переговорах з РФ від квітня 2022 року.

Крім того, заява радника може заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї, коментує Financial Times.

Як відомо, президент Зеленський наразі виключив мирні переговори з РФ, допоки російські війська не залишать усю територію України, включно з Кримом.

За словами Сибіги, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.

Зазначається, що прессекретар Зеленського не відповів на запити видання про коментарі.

Нагадаємо, що за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. 

До слова, Болгарія закликала до переговорів між РФ та Україною після заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Крім того, глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявили, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією.

Читайте також: Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
Теги: росія Україна звільнення переговори Андрій Сибіга Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повернення НАТО до Києва сприятиме поглибленому діалогу напередодні Саміту
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
31 березня, 17:31
ЗСУ відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
30 березня, 06:34
Німеччина вишле з країни понад 30 російських дипломатів – ЗМІ
Німеччина вишле з країни понад 30 російських дипломатів – ЗМІ
26 березня, 04:17

Політика

Україна готова до переговорів із РФ щодо Криму: Банкова назвала умову
Україна готова до переговорів із РФ щодо Криму: Банкова назвала умову
Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський
Польські танки вже на полі бою. На підході ППО, МіГи та міномети – Зеленський
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО (відео)
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО (відео)
300 танків, які просив Залужний. Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу
300 танків, які просив Залужний. Резніков пояснив, чи буде цього достатньо для контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
В Україні зафіксовано землетрус
48K
Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні
34K
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ
21K
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради
21K
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер
21K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту