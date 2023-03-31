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НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві

Діана Гасюк
glavcom.ua
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Повернення НАТО до Києва сприятиме поглибленому діалогу напередодні Саміту
фото: Укрінформ

«Майбутнє України – в євроатлантичній родині»

НАТО повертає свою фізичну присутність в Україні, і повноцінне поновлення роботи представництва Альянсу в Києві за три місяці до Саміту НАТО у Вільнюсі сприятиме діалогу. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник помічника Генерального секретаря НАТО Хав'єр Коломіна, який перебував з офіційним візитом у Києві 30 березня.

«Ми ніколи не залишали Україну, оскільки ми постійно підтримували її, але я радий оголосити, що ми повертаємо свою фізичну присутність у Києві – щоб сприяти нашому діалогу, що все поглиблюється, та співпраці напередодні саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року», – повідомив високопосадовець Альянсу.

Метою його візиту було «підтвердити солідарність і підтримку Україні з боку НАТО, а також продовжити тісні консультації з представниками влади України».

Він пояснив, що майбутнє України в НАТО, адже «сильна і незалежна Україна є життєво необхідною складовою стабільності євроатлантичного регіону».

«Україна бореться саме за ті цінності та принципи, які десятиліттями були основою миру та стабільності в Європі. Майбутнє України – в євроатлантичній родині. А члени Альянсу дотримуватимуться нашої політики відкритих дверей та рішення від 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО», – додав заступник помічника генсека НАТО.

Коломіна також зазначив, що під час перебування у Києві він мав низку зустрічей, зокрема з віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною, яка координує роботу з євроатлантичної інтеграції, першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком і головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та з заступниками міністрів закордонних справ та оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у січні цього року заявив, що вважає НАТО найкращою гарантією безпеки для України та її народу.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент НАТО

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